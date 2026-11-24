Лилия Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

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Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик приехала в родные Черновцы, где после представления провела время с родителями.

Семейной фотографией на фоне знакомых улиц она поделилась с подписчиками в Instagram. На этот раз артистка посетила родной город с гастролями. Ее родители — папа Иван Тодорюк и мама Вера — воспользовались случаем и пришли поддержать дочь во время выступления в Черновицкой областной филармонии.

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После спектакля семья сделала общее фото под открытым небом. Лилия позировала с букетами цветов рядом с самыми родными людьми и призналась, что именно они ее «самые преданные зрители».

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Лилия Ребрик с семьей / © instagram.com/liliia.rebrik

Впрочем, надолго задержаться в Черновцах актриса не могла: дома ее ждали муж и трое детей. Вернувшись в семью, Ребрик также поделилась домашними моментами — вместе с двумя младшими дочерьми Полиной и Аделью она встретила первый снег в загородном доме недалеко от Киева.

Девочки с радостью наблюдали за зимней погодой, а мама растрогалась от встречи с детьми после гастролей.

«Соскучилась невероятно… Мама приехала и привезла снежок», — поделилась счастливая звезда.

Лилия Ребрик с дочерью / © instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, недавно ведущая «Сніданку з 1+1» Неля Шовкопляс показала свою семью на редких фото — как выглядит ее муж-военный и их двое сыновей-близнецов.

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