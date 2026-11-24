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Лилия Ребрик приехала в родной город и показала редкую встречу с родителями после представления
Актриса порадовала семейным фото на фоне родных улиц.
Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик приехала в родные Черновцы, где после представления провела время с родителями.
Семейной фотографией на фоне знакомых улиц она поделилась с подписчиками в Instagram. На этот раз артистка посетила родной город с гастролями. Ее родители — папа Иван Тодорюк и мама Вера — воспользовались случаем и пришли поддержать дочь во время выступления в Черновицкой областной филармонии.
После спектакля семья сделала общее фото под открытым небом. Лилия позировала с букетами цветов рядом с самыми родными людьми и призналась, что именно они ее «самые преданные зрители».
Впрочем, надолго задержаться в Черновцах актриса не могла: дома ее ждали муж и трое детей. Вернувшись в семью, Ребрик также поделилась домашними моментами — вместе с двумя младшими дочерьми Полиной и Аделью она встретила первый снег в загородном доме недалеко от Киева.
Девочки с радостью наблюдали за зимней погодой, а мама растрогалась от встречи с детьми после гастролей.
«Соскучилась невероятно… Мама приехала и привезла снежок», — поделилась счастливая звезда.
Напомним, недавно ведущая «Сніданку з 1+1» Неля Шовкопляс показала свою семью на редких фото — как выглядит ее муж-военный и их двое сыновей-близнецов.