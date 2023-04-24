Лилия Ребрик приехала в родные Черновцы и поделилась редкой фотографией с родителями

Телеведущая и актриса Лилия Ребрик наконец-то встретилась с родителями.

На днях у знаменитости был спектакль в родном городе Черновцы. В перерывах между выступлениями Лилия могла увидеться с близкими. Теплым семейным фото Ребрик поделилась на своей странице в Instagram.

"Как хорошо рядом с родителями, дома - там, где вырос! Там, где твое сердце, твои воспоминания, твои детские мечты. Между спектаклями в Черновцах и Хмельницком успела увидеть маму с папой. Целый день я была настоящим ребенком своих родителей - так сложилось, что на этот раз я здесь без своих девочек, поэтому вся опека и забота мне", — поделилась актриса.

Лилия Ребрик с родителями / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Телеведущая поделилась щемящими воспоминаниями о детстве и о том, как смогла снова почувствовать себя ребёнком в родительском доме.

"Как хорошо спать в своей комнате, в своей кровати, смотреть на "до мурашек по коже" знакомый вид за окном. Как хорошо вечером говорить с родителями, делиться с ними тревогами, радостями и надеждами. Любите своих родителей, цените каждую проведенную с ними минуту, скажите "люблю, скучаю, спасибо". Никогда в жизни эти слова не будут лишними", — написала Ребрик.

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