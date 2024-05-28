Лилия Ребрик призналась, как появление третьей дочери повлияло на их брак с мужем Андреем Диким

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик откровенно рассказала, как рождение третьей дочери повлияло на их брак с мужем, хореографом Андреем Диким.

Знаменитость призналась, что их чувства стали еще сильнее. Лилия Ребрик делится, что они вообще не ссорятся, ведь у них нет на это времени. Супруги пытаются понимать друг друга и поддерживать. Конечно, влюбленным также хочется провести время вместе, однако, когда трое детей, это сделать не так легко.

Лилия Ребрик с мужем и дочерьми / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

"Я не хочу поливать медом наши отношения, но они у нас действительно настоящие, классные и мощные: один подумал, другой уже сделал. Мы реально не ссоримся, не знаю, как нам в жизни так повезло. У меня на это не хватает ни сил, ни энергии. Мы понимаем, когда нам нужно помолчать или когда мы хотим поговорить. Мы постоянно стремимся побыть вдвоем. Ясно, что если трое детей, то побыть вдвоем – это еще тот квест", - поделилась ведущая в интервью kp.ua.

Лилия Ребрик говорит, что отношения стали еще крепче, ведь три ребенка – это большая ответственность. Знаменитость поделилась, что они с возлюбленным распределяют обязанности. По мнению актрисы, это очень мощная поддержка.

Лилия Ребрик с мужем и дочерьми / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Отношения стали еще крепче, потому что ты понимаешь, что нужно много внимания уделять и друг другу, и детям. Вечером, когда нужно всех помыть, накормить, уложить спать, то мы делимся, кто с кем, кто как. Очень важно распределять обязанности, это очень мощная поддержка друг друга", — отметила знаменитость.

Напомним, недавно Лилия Ребрик показывала редкое фото с родной сестрой. Артистка также делилась, как ее дочери общаются с тетей.

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