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Лилия Ребрик раскрыла, как после рождения младшей дочери изменились ее отношения со старшими

Лилия Ребрик раскрыла, как после рождения младшей дочери изменились ее отношения со старшими

Лилия Ребрик с семьей / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Также знаменитость рассказала, как с мужем разделила семейные обязанности.

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась, как после рождения третьей дочери изменились отношения с двумя старшими.

Весной знаменитость снова стала мамой. У нее родилась дочь Адель. Так что едущая стала многодетной мамочкой, ведь она уже воспитывала старших детей Диану и Полину. Как поделилась Лилия Ребрик в интервью Viva!, у их семьи есть важное правило. Когда рождается новый ребенок, они проявляют еще больше любви, чем делали до этого.

Также для Лилии Ребрик важно проводить время как со всеми дочерьми вместе, так и с каждой по отдельности. Знаменитость убеждена, что нужно обязательно уделять внимание детям, ведь в их возрасте выстраивается модель поведения на будущее.

Лилия Ребрик с семьей / © instagram.com/liliya_rebryk
Лилия Ребрик с семьей / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

"Они очень ждали появления сестренки. В нашей семье есть правило: с появлением каждого ребенка любви становится еще больше. Мы не делим ее на троих, а увеличиваем втрое. Когда появилась вторая дочь, мы любовь, нежность, заботу умножили на два. С появлением третьего ребенка любовь, нежность и забота увеличились в три раза. Если говорить о внимании, которое мы уделяем детям, то для нас важно проводить время всем вместе и с каждым ребенком по отдельности. Нужно всегда находить для этого возможность, ведь дети смотрят на родителей и у них выстраивается модель поведения на будущее", – поделилась знаменитость.

Также Лилия Ребрик рассекретила, как с мужем распределила родительские обязанности. По словам ведущей, правил как таковых у них с Андреем Диким нет. Они поровну проводят время с детьми и всегда помогают друг другу. Актриса убеждена, что важно, чтобы в семье был баланс и царила любовь.

Лилия Ребрик с семьей / © instagram.com/liliya_rebryk
Лилия Ребрик с семьей / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

"Очень важно держать баланс в жизни независимо от того, сколько у тебя детей. Возможно иметь троих детей и быть успешной. Можно быть прекрасными родителями и при этом оставаться мужем и женой, которые любят друг друга и не устают проявлять нежность, внимание, заботу, уважают друг друга, говорят о своих чувствах. То есть это все и есть составляющие семьи, в которой царит любовь. У нас нет обязанностей, но есть нормальное, живое желание помочь", - прокомментировала знаменитость.

Напомним, недавно Лилия Ребрик показывала, как с тремя дочерьми украсила елку дома в розовом стиле. Немало украшений дочь Диана сделала самостоятельно.

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