Лилия Ребрик раскрыла секрет крепкого брака и что помогает ей избегать ссор: "Мы договорились"

Лилия Ребрик с мужем / © instagram.com/liliia.rebrik

Реклама

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик рассказала подробности своего 14-летнего брака с хореографом Андреем Диким.

Как оказалось, семейная идиллия внешне на самом деле ничем не отличается от того, что на самом деле царит в семье. Лилия поделилась, что она с Андреем всегда находит точки взаимопонимания и умеет договариваться буквально обо всем. Супруги договорились никогда не манипулировать темой развода — это табу. Вместо этого они только совместно решают вопросы.

«Я говорю: „Не тратьте время“. Я так долго мечтала о том, чтобы в моей жизни был штиль. У меня профессия такая эмоциональная, и у тебя хватает эмоций разных градусов. Андрей — это тот человек, который мне дал ощущение штиля дома. Мы не ссоримся. Мы умеем говорить, мы умеем договориться, мы умеем допускать. Мы договорились, что мы ни в одной непонятной ситуации не говорим слово „развод“. Если кто-то уже скажет, значит что-то должно быть. А я просто знаю пару, которые так бросают направо-налево. Мы для себя выбрали такую тональность», — рассказала Ребрик в интервью «РБК-Украина».

Реклама

Лилия Ребрик с семьей / © instagram.com/liliia.rebrik

Отдельно Лилия отметила, что даже после многих лет брака они стараются помнить о романтике и находить время только для себя. Правда, по словам актрисы, иногда уединиться с тремя детьми не так и просто. Тем не менее, это не подавляет пару, а дает пространство для юмора.

«У нас есть какой-то огонек в отношениях. Мы и прячемся от детей. Шутим, что сейчас с тремя детьми — это вообще квест побыть где-то вдвоем, уединиться. Это реально квест, потому что в какой-то момент Адель может зайти и сказать: „Ку-ку“. Но когда с юмором к этому относиться, когда уметь договариваться и разговаривать, и когда у тебя нет цели самоутверждаться, это такая общая упряжка. Должны быть общие мечты, общие цели, обязанности, радости, проблемы, которые решаются вместе. Для чего тратить время на какие-то ссоры? Нам так нравится то, что мы не ссоримся», — подчеркнула актриса.

Напомним, недавно подруга ведущей Леси Никитюк проговорилась о ее планах на свадьбу с женихом-военным Дмитрием. Парочка уже больше года как помолвлена.