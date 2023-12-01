Лилия Ребрик рассекретила дату родов и призналась, выбрала ли имя для третьей дочери

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик призналась, на какой месяц запланированы роды третьей дочери.

В своем фотоблоге ведущая предложила поклонникам ответить на то, что интересует их больше всего. Конечно, большинство вопросов было посвящено ее третьей беременности. В частности, активные пользователи поинтересовались, когда актриса будет рожать. Так, Лилия ответила, что ждет появления дочери весной следующего года.

"В марте. Еще три месяца гуляю", - поделилась знаменитость.

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Также Ребрик не смогла избежать вопросов об имени будущего ребенка. В ответ на такую частую просьбу рассказать об этом, она показала смешное фото и огромное количество таких любознательных. И добавила, что вместе с семьей они еще не определились. Впрочем, для них это действительно очень актуально, поэтому ведущая попросила фанатов предложить им имя для малыша.

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Отметим, для Лилии Ребрик и Андрея Дикого это уже третий ребенок. Супруги воспитывают еще двух дочерей. В прошлом месяце звезда показала трогательное видео, как вся ее семья узнает пол будущего младенца.

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