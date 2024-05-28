Лилия Ребрик рассекретила, где сейчас семья Танковича и какой он крестный отец для ее дочери

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась, каким крестным отцом является комик и ведущий Дмитрий Танкович.

Так, Дмитрий в свое время крестил старшую дочь Лилии Диану. Впрочем, со временем, как признается Ребрик, ее кум редко стал видеться с крестницей. И добавляет, что в большинстве своем они пересекаются на съемках проектов.

"Что касается Димы, мы смеемся: если Магомет не идет к горе, то гора приходит к нему. Такие у нас отношения. Я Диму очень люблю и уважаю. Мы действительно классно общаемся. Сейчас видимся реже, но "Дизель шоу" все равно есть. И когда Диана приходит за кулисы, я говорю: "Дим, смотри, гора пришла к Магомету", - смеясь, рассказала знаменитость kp.ua.

Лилия Ребрик с дочерью Дианой / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Тем не менее инициативу встретиться ведущая чаще всего проявляет сама. И признается, что всей семьей они иногда приезжают к Дмитрию в гости. В то же время Лилия поделилась, что сейчас семья ее звездного кума находится за границей.

"Когда хотим увидеться, говорим: "Дим, когда к тебе в гости можно?" Надо нахрапом брать и не ждать от него инициативы. И всегда эти встречи очень теплые. В принципе, мужчины все такие. Тем более, сейчас его жена и дочь за границей, надо чаще украшать его жизнь и приезжать в гости", - обьяснила Ребрик.

Дмитрий Танкович с супругой / Фото: instagram.com/tankovich_olya

Напомним, недавно Лилия Ребрик призналась, как изменились ее отношения с мужем Андреем Диким после появления у них третьей дочери.

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