Лилия Ребрик рассекретила, как отпраздновала 7-летие дочери и почему мужа не было рядом

Лилия Ребрик с мужем и дочерьми / © instagram.com/liliya_rebryk

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Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик показала, как отпраздновала 7-летие средней дочери, и объяснила, почему мужа не было рядом.

30 апреля у Полины был день рождения. Лилия Ребрик немного позже организовала пышное празднование. В частности, Полина пригласила на день рождения друзей, с которыми провела время за развлечениями. Однако на празднике не было мужа Ребрик, танцора Андрея Дикого, и старшей дочери Дианы. А все потому, что у девочки был турнир. Так что семейству пришлось разделиться.

"Когда детей трое - иногда приходится делиться. На этот раз я с Адель выиграла тендер быть на празднике в Поли. Андрей поехал с Дианой на соревнование. Так совпало. Так бывает. Главное - все согласовали", - поделилась знаменитость.

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Лилия Ребрик с мужем / © instagram.com/liliia.rebrik

Тем не менее, именно 30 апреля семья была в полном составе. В семье Ребрик важно, чтобы день рождения они провели все вместе. Андрею Дикому и Диане не удалось попасть именно на празднование 7-летия Полины с ее друзьями.

"Сам день рождения в Поли – 30 апреля. В тот день мы были все вместе! Это святое! А вчера (3 мая – прим. ред.) уже был тот самый "нормальный" (как говорят мои дети) день рождения. А точнее празднование вместе с друзьями, развлечениями, пиццами, сладостями", - отметила артистка.

Лилия Ребрик с мужем и дочерью Полиной / © instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, ранее Лилия Ребрик показывала, как поздравляла дочь с днем рождения. Также знаменитость делилась фотографией, на которой продемонстрировала, как Полина заметно подросла и изменилась.