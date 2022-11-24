Лилия Ребрик рассказала, как изменились их отношения с мужем во время войны

Украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик поделилась, почему не уезжала за границу, и рассказала, как с начала войны изменились их отношения с мужем, танцовщиком Андреем Диким.

В начале полномасштабного российского вторжения знаменитость решила остаться в Украине. Правда, первое время актриса была с семьей в Черновцах.

Как рассказала Лилия, она решила не ехать за границу, потому что не видит в этом смысла. Более того, Ребрик считает, что в Украине она будет более полезна для своей страны.

Лилия Ребрик с семьей / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Нужно действовать так, как чувствуешь. Я почувствовала энергию силы, что могу быть полезной здесь. Мне есть чем заниматься в Украине. Плюс, мы с мужем настолько нераздельны, что для нас это было бы невозможным испытанием. Я не представляю свою жизнь в отдельности". Летом мы жили на два города — оставили детей в Черновцах, а сами поехали в Киев работать, поэтому жизнь была в пути Черновцы-Киев. Это было безумным испытанием, потому что мы не видели детей каждый день", — рассказала Лилия в подкасте "Олега Френды" .

Также знаменитость рассказала, что у их семьи очень теплые отношения, и они не могут друг без друга. Ведущая поделилась, что в начале войны их семья стала еще крепче. Тем временем с мужем звезда более сблизилась.

Лилия Ребрик с мужем / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Я всегда считала себя сильной женщиной — "все знаю, все могу" — а сейчас я боюсь... Боюсь сама ездить. Поэтому, если есть возможность, Андрей планирует свой день так, чтобы увезти и забрать меня, сделать дела вместе. С одной стороны., это можно оценивать, как нашу нераздельность, а с другой — это моя потребность. Мы сейчас живем за городом, поэтому приходится ехать по лесам-полям, тем более еще и свет выключают. Я так боюсь. А раньше мне казалось, что я бесстрашная. Видите ли, каждый делает свои выводы в этой сложной ситуации", — призналась Лилия Ребрик.

Напомним, ранее Тоня Матвиенко рассказала, как изменились их отношения с мужем, Арсеном Мирзояном. Певица призналась, повлияло ли на взаимоотношения расстояние.

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