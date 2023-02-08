Лилия Ребрик растрогала фанов фотографиями с крестин: "Жизнь победит"

Отныне у ведущей 6 крестников, которым она очень радуется.

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась с поклонниками важным моментом своей жизни.

В эти выходные артистка в очередной раз стала крестной мамой. По этому случаю Ребрик у себя в Instagram продемонстрировала трогательные фотографии с таинства крещения, которое проходило в Киеве, и призналась, почему этот момент стал для нее таким особенным:

"Спасибо за доверие быть крестной настоящего казака, который родился в войне. Сразу после рождения скрывался с мамой в подвале. А сегодня узнал таинство крещения и сделал этот день светлее. В такие дни мы точно знаем, ради чего идем до конца: чтобы наши дети улыбались, чтобы играли, чтобы беззаботно бегали во двор к друзьям, чтобы не боялись и не прятались в подвалах", – поделилась ведущая.

Лилия Ребрик стала крестной в шестой раз / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик стала крестной в шестой раз / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия призналась, что отныне у нее 6 крестников, которым она очень радуется.

"Красивая ли я крестная? – Да! Скромна ли? – Нет! Но люблю каждого. Не так часто видимся, как хотелось бы. Но они всегда в моем сердце", – прокомментировала Ребрик.

Лилия Ребрик стала крестной в шестой раз / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, ранее Лилия Ребрик поделилась с поклонниками, что помогает ей возвращаться к жизни. Ведущая показалась на фоне живописных украинских пейзажей и откровенно пообщалась с фанами.

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