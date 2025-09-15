Лилия Ребрик растрогала фото с подросшей годовалой дочкой и как с мужем поздравила ее с праздником

Лилия Ребрик с дочерью / © instagram.com/liliya_rebryk

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик рассказала об особом празднике в семье.

Сегодня, 15 сентября, самая младшая дочь артистки Адель празднует полтора года жизни. Звездная мама подготовилась к мини-празднику и заказала небольшой тортик. Поэтому девочка взялась его смаковать в кадре.

В особый день маленькая девочка предстала в нежном нарядном бодике и с милыми хвостиками на голове. Самый трогательный момент — Аделька сама задула свечу на торте и произнесла свой возраст. Кадрами этого счастливого момента Ребрик поделилась с подписчиками в Instagram. В кадре также попозировали сама Лилия, ее муж Андрей Дикий и еще одна их дочь Полина. Семья попробовала тортик и поздравила девочку не только сладким подарком, но и аплодисментами и объятиями.

"Полтора годика. Ну разве это не повод для маленького семейного праздника? Наша Адель — наш антистресс. Что бы ни происходило, она умеет устраивать праздник даже тогда, когда вокруг совсем не до него", — призналась актриса.

По словам Лилии, ее дочь ежедневно напоминает, что счастье можно найти в простых вещах: "Ее смех, "ням-ням", ее объятия — лучшее напоминание, что радость есть в каждом дне".

Напомним, супруги Лилия Ребрик и хореограф Андрей Дикий недавно сообщили о возобновлении ремонтных работ в их доме под Киевом. Актриса показала фото изнутри дома, в который они вскоре переедут.