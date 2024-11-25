Лилия Ребрик растрогала кадрами, как ее дочь между тревогами и обстрелами участвует в турнире по танцам

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик на щемящих кадрах показала, как ее 12-летняя дочь Диана между тревогами и обстрелами участвует в танцевальном турнире.

В своем Instagram знаменитость возмутилась, что детям приходится жить в реалиях войны и терять детство. В частности, старшая дочь Ребрик профессионально занимается танцами и участвовала в танцевальном турнире. Это приходится совмещать с постоянным пребыванием в укрытиях из-за тревоги и угрозы обстрелов. Однако, по словам артистки, она очень гордится тем, что дети демонстрируют несгибаемость и, несмотря на военные условия, борются за свое право на счастливое детство.

"Дети танцуют между тревогами после ночей обстрелов. Каждый шаг, каждое движение – это вызов и победа над обстоятельствами. Смотрю на этих юных артистов и понимаю: разве можно сломать нацию, у которой даже дети борются за свое счастливое детство? Горжусь!" – делится знаменитость.

Дочь Лилии Ребрик приняла участие в танцевальном турнире / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Тем не менее, Лилия Ребрик признается, что ей на душе больно от того, в каких условиях приходится жить детям. Вместо того чтобы иметь счастливое детство, они должны мониторить новости, торопливо одеваться и бежать в укрытие. Однако актриса верит в лучшее и убеждена, что добро победит.

"Но! Так не должно быть. Дети не должны мониторить новости и торопливо одеваться и бежать в укрытие. Так от этого на душе больно. Так хочется, чтобы дети оставались детьми: верили в чудо и смело мечтали. И радовались! Просто так, а не несмотря на все. Но пока что имеем то, что имеем. Верим в жизнь! Непоколебимо верим", - добавила ведущая.

Дочь Лилии Ребрик приняла участие в танцевальном турнире / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, недавно Лилия Ребрик делилась фото, на котором показалась сразу с тремя дочерьми. Также ведущая рассказывала, как проводит с ними время в Киеве.

Читайте также: