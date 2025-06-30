Лилия Ребрик растрогала, как провела июнь с мужем и тремя детьми: "Военное лето"

Лилия Ребрик с семьей / © instagram.com/liliya_rebryk

Реклама

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик похвасталась своими счастливыми мгновениями за первый месяц лета.

Так, в фотоблоге звезда рассказала, что июнь выдался для нее насыщенным. В частности, вспомнила, как положительные моменты с семьей и на работе, так и частые обстрелы Украины со стороны РФ. Тем не менее, Лилия призвала не отчаиваться и продолжать жить, несмотря на все. Кроме того, артистка поделилась милыми фото с тремя детьми и мужем Андреем Диким.

Лилия Ребрик с дочерью / © instagram.com/liliya_rebryk

Лилия Ребрик с дочерью / © instagram.com/liliya_rebryk

Лилия Ребрик с семьей / © instagram.com/liliya_rebryk

"Мой июнь в фото. Оставлю себе на память об очередном военном лете. Какой-то очень контрастный этот первый месяц получился. Обстрелы, тревоги, эмоциональное истощение. Но одновременно гастроли, сцена, театр, дети. И дожди, дожди, дожди. Когда уже та жара. Треть лета позади. А, говорят, лето - маленькая жизнь. Но как по мне: каждый день лета - это маленькая жизнь. Тем более сейчас в хрупкости этих времен. Поэтому, если живы, то надо жить? Как никогда актуально!" - написала ведущая.

Реклама

Лилия Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk

Лилия Ребрик с мужем / © instagram.com/liliya_rebryk

Лилия Ребрик с дочерью / © instagram.com/liliya_rebryk

В комментариях звездную семью засыпали комплиментами:

Я в восторге от этой семейки

Ну как вы все можете быть такими красивыми и классными вместе и каждый в отдельности

Боже, какая вы позитивная. Какая у вас замечательная семья. Вы пример для каждой семьи

Напомним, недавно Лилия Ребрик показала урожай со своего огорода, который собирала с годовалой дочкой.