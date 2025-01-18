Лилия Ребрик растрогала новым словом 10-месячной дочери и реакцией на это мужа: "До слез"

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик порадовала фанатов семейным контентом с мужем Андреем Диким и самой младшей дочкой Аделиной.

В своем фотоблоге Лилия поделилась радостной новостью. 10-месячная Адель после первого слова "мама" произнесла слово "тато". Этот счастливый момент супруги успели заснять на видео, которым и поделились с фанами. На кадрах муж Ребрик держит на руках маленькую дочь, кружит ее и целует. Рядом в этот момент стоит и сама звездная мама и играет с семьей.

Младшая дочь Лилии Ребрик впервые произнесла слово "тато"

Как призналась ведущая, именно такие маленькие радости возвращают веру в свет и не позволяют опускать руки.

"То, что этим утром вернуло к жизни! Собрало в кулак, дало свет, силы, надежду. Тато", — растрогала звезда.

В комментариях поклонники семьи написали им ряд теплых слов, поделившись впечатлениями от такого достижения.

Боженька, радостно до слез. Как приятно смотреть такие видео

Это так мило

Спасибо вам, семья Диких. Какие замечательные, положительные, хорошие люди

Молодчинка маленькая

Напомним, недавно многодетная мама Лилия Ребрик ответила на упреки юзеров, что она родила третьего ребенка для отсрочки мужа.

Читайте также: