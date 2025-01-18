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Лилия Ребрик растрогала новым словом 10-месячной дочери и реакцией на это мужа: "До слез"

Лилия Ребрик растрогала новым словом 10-месячной дочери и реакцией на это мужа: "До слез"

Лилия Ребрик с мужем и дочерьми / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Крошка научилась говорить "тато".

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик порадовала фанатов семейным контентом с мужем Андреем Диким и самой младшей дочкой Аделиной.

В своем фотоблоге Лилия поделилась радостной новостью. 10-месячная Адель после первого слова "мама" произнесла слово "тато". Этот счастливый момент супруги успели заснять на видео, которым и поделились с фанами. На кадрах муж Ребрик держит на руках маленькую дочь, кружит ее и целует. Рядом в этот момент стоит и сама звездная мама и играет с семьей.

Младшая дочь Лилии Ребрик впервые произнесла слово "тато"

Младшая дочь Лилии Ребрик впервые произнесла слово "тато"

Как призналась ведущая, именно такие маленькие радости возвращают веру в свет и не позволяют опускать руки.

"То, что этим утром вернуло к жизни! Собрало в кулак, дало свет, силы, надежду. Тато", — растрогала звезда.

В комментариях поклонники семьи написали им ряд теплых слов, поделившись впечатлениями от такого достижения.

  • Боженька, радостно до слез. Как приятно смотреть такие видео
  • Это так мило
  • Спасибо вам, семья Диких. Какие замечательные, положительные, хорошие люди
  • Молодчинка маленькая

Напомним, недавно многодетная мама Лилия Ребрик ответила на упреки юзеров, что она родила третьего ребенка для отсрочки мужа.

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