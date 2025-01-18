Лилия Ребрик растрогала новым словом 10-месячной дочери и реакцией на это мужа: "До слез"

Крошка научилась говорить "тато".
Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик порадовала фанатов семейным контентом с мужем Андреем Диким и самой младшей дочкой Аделиной.
В своем фотоблоге Лилия поделилась радостной новостью. 10-месячная Адель после первого слова "мама" произнесла слово "тато". Этот счастливый момент супруги успели заснять на видео, которым и поделились с фанами. На кадрах муж Ребрик держит на руках маленькую дочь, кружит ее и целует. Рядом в этот момент стоит и сама звездная мама и играет с семьей.
Как призналась ведущая, именно такие маленькие радости возвращают веру в свет и не позволяют опускать руки.
"То, что этим утром вернуло к жизни! Собрало в кулак, дало свет, силы, надежду. Тато", — растрогала звезда.
В комментариях поклонники семьи написали им ряд теплых слов, поделившись впечатлениями от такого достижения.
- Боженька, радостно до слез. Как приятно смотреть такие видео
- Это так мило
- Спасибо вам, семья Диких. Какие замечательные, положительные, хорошие люди
- Молодчинка маленькая
Напомним, недавно многодетная мама Лилия Ребрик ответила на упреки юзеров, что она родила третьего ребенка для отсрочки мужа.
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