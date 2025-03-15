Лилия Ребрик растрогала поздравлениями самой младшей дочери с одним годом и показала ее первые шаги

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик поздравила дочь Адель с праздником.

Сегодня, 15 марта, самый младший ребенок звезды празднует свой первый год жизни. Запечатлеть счастливый миг Лилия пригласила фотографа. На особом видео именинница предстает с папой Андреем Диким и мамой в белом платье. Подросшая дочь ведущей также продемонстрировала свои первые шаги и с мамой отведала праздничный тортик.

Лилия Ребрик показала подросшую дочь в первый день рождения

Ребрик, в свою очередь, адресовала самой молодой дочке поздравления и пожелала ей счастливого детства со многими интересными открытиями:

"Наша Адель! Наша маленькая взрослая кроха! С первым днем рождения тебя! Так много "впервые" у тебя уже было за этот год. Впереди еще больше! Еще больше "первых раз", еще больше счастливых моментов, еще больше удивительного в твоих глазах. Мы тебе это обещаем! Адель, ты наша маленькая вселенная. Пусть твоя жизнь будет такой же светлой и счастливой, какой ты делаешь нашу. Спасибо, что у нас с тобой тоже так много "впервые", - восхитила звезда.

Напомним, недавно Лилия Ребрик показывала сразу трех дочерей-красавиц от Андрея Дикого и как с ними время проводит.

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