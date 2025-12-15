Лилия Ребрик растрогала реакцией годовалой дочери на впервые в жизни увиденный снег

Лилия Ребрик с мужем и детьми / © instagram.com/liliia.rebrik

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик растрогала реакцией младшей дочери на впервые в жизни увиденный снег.

14 декабря Киев засыпало снегом. Лилия Ребрик говорит, что в ее семье особенно этому обрадовалась младшая дочь. Дело в том, что в прошлом году Аделина была совсем маленькой, а в этом году девочка искренне наслаждалась моментом. Дочь ведущей любовалась снегом и охотно им играла.

"Со своим гастрольным графиком пропустила реакцию Адельки на ее первый в жизни снег. В прошлом году она была совсем маленькая, а сейчас так искренне радуется. Поэтому пересматриваю эти кадры сегодня весь день", - делится ведущая.

Лилия Ребрик говорит, что очень сильно счастлива от того, как дочь восторженно воспринимает мир. В то же время знаменитость советует взрослым не забывать о "внутреннем ребенке" и уметь радоваться таким обыденным вещам и явлениям, как снег.

"Чувствую себя одновременно немного счастливой, потому что дети умеют так восторженно принимать мир, и немного грустной, потому что мы, взрослые, в этой круговерти безумия уже почти разучились радоваться мелочам. А стоило бы. Нам всем сейчас этого очень не хватает", - отметила ведущая.

Напомним, недавно в семье Лилии Ребрик был праздник. Муж знаменитости - танцор Андрей Дикий - праздновал день рождения. Ведущая нежно поздравляла возлюбленного с 47-летием.