Лилия Ребрик растрогала встречей с дочками после длительной разлуки и похвасталась сюрпризом для них

Лилия Ребрик с дочками / © instagram.com/liliya_rebryk

Реклама

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик растрогала встречей с дочерьми после длительной разлуки.

Артистка находилась на гастролях. А это же знаменитость наконец-то вернулась домой. Лилию Ребрик встречали три дочери — Диана, Полина и Адель. Артистка уже успела с ними всеми сфотографироваться и поделилась кадрами в Instagram.

Радостные дочери встречали маму с объятиями, ведь очень сильно загрустили за ней за период разлуки. Сама же Лилия Ребрик тоже порадовала девочек сюрпризом. Актриса испекла для них домашнее печенье в разных формочках.

Реклама

«Мама дома», — коротко отметила Лилия Ребрик.

Лилия Ребрик с дочками / © instagram.com/liliia.rebrik

Подписчики артистки засыпали ее и дочерей комплиментами. Однако фанатов знаменитости интересовало еще кое-что. Они активно спрашивали у Лилии Ребрик рецепт печенья. Актриса поделилась секретом и заверила, что готовится оно очень легко. Для этого нужно 100 грамм мягкого сливочного масла, 70 грамм сахара, немного ванильного, одно яйцо, стакан муки и чайная ложка разрыхлителя. Затем все ингридиенты смешать, раскатать тесто и выпекать до золотистого цвета.

«Бдите духовку — печенье готовится очень быстро», — посоветовала знаменитость.

Лилия Ребрик с дочками / © instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, недавно Лилия Ребрик стала заслуженной артисткой Украины. Знаменитость уже показала, как мэр Киева Виталий Кличко вручал ей нагрудный знак.

Реклама

Новости партнеров