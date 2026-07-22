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Лилия Ребрик растрогала встречей с дочками после длительной разлуки и похвасталась сюрпризом для них
Артистка находилась на гастролях, а это же наконец-то вернулась домой.
Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик растрогала встречей с дочерьми после длительной разлуки.
Артистка находилась на гастролях. А это же знаменитость наконец-то вернулась домой. Лилию Ребрик встречали три дочери — Диана, Полина и Адель. Артистка уже успела с ними всеми сфотографироваться и поделилась кадрами в Instagram.
Радостные дочери встречали маму с объятиями, ведь очень сильно загрустили за ней за период разлуки. Сама же Лилия Ребрик тоже порадовала девочек сюрпризом. Актриса испекла для них домашнее печенье в разных формочках.
«Мама дома», — коротко отметила Лилия Ребрик.
Подписчики артистки засыпали ее и дочерей комплиментами. Однако фанатов знаменитости интересовало еще кое-что. Они активно спрашивали у Лилии Ребрик рецепт печенья. Актриса поделилась секретом и заверила, что готовится оно очень легко. Для этого нужно 100 грамм мягкого сливочного масла, 70 грамм сахара, немного ванильного, одно яйцо, стакан муки и чайная ложка разрыхлителя. Затем все ингридиенты смешать, раскатать тесто и выпекать до золотистого цвета.
«Бдите духовку — печенье готовится очень быстро», — посоветовала знаменитость.
Напомним, недавно Лилия Ребрик стала заслуженной артисткой Украины. Знаменитость уже показала, как мэр Киева Виталий Кличко вручал ей нагрудный знак.