Лилия Ребрик резко ответила на хейт, что забеременела, чтобы муж выехал за границу: "Я вас удивлю"

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик, которая беременна третьим ребенком, резко ответила на критику в Сети.

К слову, 42-летняя знаменитость недавно объявила о третьей беременности. Пока одни поддерживали и поздравляли ведущую, другие начали придумывать бессмысленные теории. В частности, артистку обвинили, что она забеременела, чтобы ее муж, танцор Андрей Дикий, смог уехать за границу. Лилия Ребрик была просто ошеломлена такими выводами некоторых пользователей.

"Люди, которые считают, что ребенка рожают, чтобы "откосить от армии" или уехать за границу, что с вами? Вы серьезно рассматриваете ребенка, как инструмент достижения чего-то? Вдумайтесь: вы в рождении ребенка видите выгоду! Вы по каким жизненным принципам вообще живете?" – возмутилась ведущая.

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик подчеркнула, что ребенка рожают, ведь стремятся к этому, а не по какой-то выгоде. Также знаменитость посоветовала пользователям быть добрее.

"Я вас удивлю: люди рожают детей, потому что любят друг друга! И чувствуют, что готовы рожать еще, потому что могут детей окружить любовью, заботой и воспитать их в крепкой счастливой семье. И да — в своей родной стране! И до — могут, потому что работают и налоги платят. А еще, возможно, люди давно мечтали о третьем ребенке? А, знаете, бывает и такое, что и не планировали ребенка, а вселенная подарила это чудо. Что же тогда делать, чтобы хейтерам угодить? Воспринимайте мир не сквозь выгоду, а сквозь сердце — с этого ракурса он гораздо интереснее", — прокомментировала ведущая.

Лилия Ребрик с мужем / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, недавно Лилия Ребрик поделилась, в какой стране планирует рожать. Знаменитость уже определилась, где ее третий ребенок появится на свет.

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