Лилия Ребрик с дочерьми в купальниках одинакового цвета показала развлечения в Турции

Лилия Ребрик с дочерьми / © instagram.com/liliya_rebryk

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Телеведущая и актриса Лилия Ребрик показала яркие кадры семейного отдыха с дочерьми на море.

Так, ранее знаменитость делилась, что в полном семейном составе они сейчас находятся в Турции. И несмотря на большие угрызения совести за отдых во время войны, Лилия все же находит время для простого счастья с тремя дочерьми. В фотоблоге она поделилась солнечными кадрами с малышами и похвасталась их купальниками, которые они подобрали в один тон.

Так, девушки попозировали и потанцевали на побережье для хороших кадров и уже успели поплавать вместе в первые дни отпуска в Турции.

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Лилия Ребрик с дочерьми / © instagram.com/liliya_rebryk

Лилия Ребрик с дочерьми / © instagram.com/liliya_rebryk

Лилия Ребрик с дочкой Адель / © instagram.com/liliya_rebryk

"Один малиновый купальник хорошо, а четыре — лучше", — с юмором написала звездная мама.

Кроме пляжных фото, Лилия также показала кадры семейной прогулки возле моря на закате, где все были в светлых летних образах. В то же время актриса призналась, что ее младшая дочь Адель — настоящий энерджайзер, за которой с недавних пор приходится постоянно следить.

Лилия Ребрик с дочерьми / © instagram.com/liliya_rebryk

Напомним, недавно ведущая Маша Ефросинина также показала свои морские приключения с сыном и дочкой и поделилась размышлениями об их взрослении.