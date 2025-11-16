Лилия Ребрик с дочкой провела экскурсию по своему новому дому под Киевом и показала ремонт

Лилия Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик показала свой новый недостроенный дом.

Уже вскоре звездная многодетная семья будет жить под Киевом в роскошном трехэтажном особняке. А пока же семейное гнездышко на активной стадии ремонта. Лилия в фотоблоге показала фанам дом изнутри и взяла с собой маленькую помощницу Аделину.

Звездная мама с малышами показала большую просторную кухню и призналась, что уже имеет план по обустройству пространства. Так же актриса поделилась кадрами из пока еще пустых спальных комнат. Она объяснила, что везде уже установлены двери скрытого монтажа.

Пока артистка рассказывала о видении финального результата после ремонта, маленькая Адель рассматривала все вокруг. С инструментами в руках она с восторгом оценила свою детскую спальню. В свою очередь, звезда призналась, что уже не дождется переезда в новое помещение, которое она с мужем приобрела еще в 2021 году.

«Процесс бурлит, но это так круто, что ты видишь, как дом оживает. У меня уже здесь столько идей, фантазий! Я уже знаю, что и где будет», — вдохновенно заявила Ребрик.

