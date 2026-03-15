Лилия Ребрик с двухлетней дочкой в одинаковых платьях очаровала нежностью и поздравила ее с праздником

Лилия Ребрик с семьей / © instagram.com/liliya_rebryk

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик рассказала об особом празднике в семье.

15 марта самой младшей дочери Адель исполнилось два годика. По этому случаю актриса поделилась настоящей нежностью в новом посте в Instagram. Вместе с именинницей она предстала в милой фотосессии и попозировала в одинаковых нарядах розового цвета. Также семья порадовала девочку сладким сюрпризом.

В то же время Лилия посвятила дочери теплые поздравления и пожелала ей быть счастливой. Кроме того, призналась, что время настолько быстро пролетело, что она не заметила, как Адель повзрослела.

«С Днем рождения, наша принцесса! Наша кроха! Наша любовь! Адельчик, ты так быстро растешь… Тебе уже два годика! Ты такая умничка. Ты наша нежность, наш смех и наше чудо. Будь счастливой, доченька!» — написала звездная мама.

Лилия Ребрик с дочерью / © instagram.com/liliya_rebryk

Лилия Ребрик с дочерьми / © instagram.com/liliya_rebryk

В комментариях поклонники так же поздравили семью с праздником и оставили немало пожеланий имениннице.

Боже, какие сказочные и красивые! Поздравляем маленькую принцессу

Искренне поздравляю вашу красавицу и всю вашу семью! Пусть Адель растет самым счастливым ребенком!

Адель, с твоими очаровательными 2 годиками! Пусть твоя жизнь будет такой же яркой, как шарики, сладкой, как торт, и радостной, как твой смех!

