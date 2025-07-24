Лилия Ребрик с мужем и детьми поехала на отдых за границу и показалась в самолете

Лилия Ребрик с семьей / © instagram.com/liliya_rebryk

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Телеведущая и актриса Лилия Ребрик рассказала об отдыхе с мужем и тремя дочерьми.

Так, звезда в фотоблоге поделилась кадрами из солнечной Турции вблизи моря. Лилия рассказала, что выезд из Украины и двухчасовой перелет прошел хорошо. Однако актриса призналась, что несмотря на счастье своих детей, она не может абстрагироваться от ужасов, которые ежедневно переживают другие украинские семьи.

Лилия Ребрик с семьей / © instagram.com/liliya_rebryk

Лилия Ребрик с семьей / © instagram.com/liliya_rebryk

Лилия Ребрик с семьей / © instagram.com/liliya_rebryk

"Летели мы из Сучавы в Анталию всего два часа. Это самый удобный перелет с детьми. Дети счастливы, улыбающиеся... А меня не покидает странное ощущение. Почему кому-то можно просто сесть в самолет и отдыхать, а другие - вывозят детей из-под обстрелов, преодолевая кучу неудобств, тратя два-три дня в пути, чтобы хоть немного выдохнуть? Хочется, чтобы у каждого ребенка были эти бесценные эмоции. Чтобы услышать: "А это наш самолет?" и не иметь страха прятаться", — отметила звезда.

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Ребрик также показала несколько фотографий с тремя дочерьми перед посадкой на самолет и внутри. По словам ведущей, в полете девочки были довольно энергичными: "В дороге детям было весело и бодро. А нам интересно: где у них кнопка паузы".

Лилия Ребрик с семьей / © instagram.com/liliya_rebryk

Напомним, недавно ведущая Ольга Фреймут вернулась в Украину и показала, как с родными проводит здесь время.