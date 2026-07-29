Лилия Ребрик с мужем и тремя дочками уехала за границу и станцевала с ними в купальнике

Лилия Ребрик с мужем / © instagram.com/liliia.rebrik

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Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик вместе с мужем, хореографом Андреем Диким и тремя дочками отправилась в долгожданный семейный отпуск за границу.

Правда, знаменитость пока не раскрывает, где отдыхает семья. После долгой дороги они заселились в гостиницу и сразу направились к морю. Первыми моментами отдыха Ребрик поделилась в фотоблоге. Андрей Дикий снял эффектный ролик с плавным переходом: видео начинается еще у их дома в Украине, а завершается уже на морском побережье.

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В частности, на забавных кадрах будто из большой чашки выныривают все его девочки — жена Лилия и дочери Диана, Полина и самая младшая Адель. Кроме того, актриса показала, как они с дочками в купальниках танцевали на берегу моря.

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Лилия Ребрик с дочками / © instagram.com/liliya_rebryk

Лилия Ребрик с дочками / © instagram.com/liliya_rebryk

«Все самое важное — поместилось», — с юмором подписала публикацию Лилия.

В комментариях поклонники пожелали семье хорошего отдыха, новых сил и ярких впечатлений.

Желаем хорошего отдыха, обновления и наполнения!

Отдых должен быть! Молодцы

Желаю хорошего и спокойного отдыха

Напомним, незадолго до поездки Лилия Ребрик поздравляла маму с днем рождения и делилась редким семейным фото, на котором показалась вместе с родителями, мужем и тремя дочерьми.

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