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- Гламур
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Лилия Ребрик с мужем и тремя дочками уехала за границу и станцевала с ними в купальнике
Семья отправилась в долгожданный отпуск.
Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик вместе с мужем, хореографом Андреем Диким и тремя дочками отправилась в долгожданный семейный отпуск за границу.
Правда, знаменитость пока не раскрывает, где отдыхает семья. После долгой дороги они заселились в гостиницу и сразу направились к морю. Первыми моментами отдыха Ребрик поделилась в фотоблоге. Андрей Дикий снял эффектный ролик с плавным переходом: видео начинается еще у их дома в Украине, а завершается уже на морском побережье.
В частности, на забавных кадрах будто из большой чашки выныривают все его девочки — жена Лилия и дочери Диана, Полина и самая младшая Адель. Кроме того, актриса показала, как они с дочками в купальниках танцевали на берегу моря.
«Все самое важное — поместилось», — с юмором подписала публикацию Лилия.
В комментариях поклонники пожелали семье хорошего отдыха, новых сил и ярких впечатлений.
Желаем хорошего отдыха, обновления и наполнения!
Отдых должен быть! Молодцы
Желаю хорошего и спокойного отдыха
Напомним, незадолго до поездки Лилия Ребрик поздравляла маму с днем рождения и делилась редким семейным фото, на котором показалась вместе с родителями, мужем и тремя дочерьми.