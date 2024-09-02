Лилия Ребрик с мужем отвела дочь в первый класс и показала ее важную миссию на линейке

Маленькая Полина объявила о начале учебного года в своей школе.

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик рассказала о важном празднике в ее семье.

Так, в фотоблоге знаменитость поделилась, что ее 12-летняя дочь Диана пошла в седьмой класс, а вот для 6-летней Полины в этом году только начался новый этап – она стала первоклассницей. Торжественную линейку посетила вся большая семья. В частности, Лилия с мужем Андреем Диким наблюдали, как их первоклассница извещает остальную часть школы о начале учебного года, неся звонок со старшеклассником.

Лилия Ребрик с семьей / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Лилия Ребрик с семьей / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Лилия Ребрик с семьей / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

"Наша первоклассница! Ну как они так быстро растут? Старшенькая уже в седьмой класс! Как? Когда? Не заметим, как и Адель пойдет в школу! Поля самая серьезность и ответственность", — с юмором написала Ребрик.

Дочь Лилии Ребрик на школьной линейке / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Многодетная звездная мама также дала своим дочерям-школьницам наставление на хорошую учебу и пожелала счастливых учебных дней.

"Уже вторая пошла! Первый раз в первый класс! Девочки наши, в добрый час. Пусть ваша учеба будет в радость и удовольствие, вопреки всем обстоятельствам! Хорошо учиться – это сейчас ваша победа!", — обратилась к дочерям Лилия.

Лилия Ребрик с дочками / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Андрей Дикий с дочерью / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

В то же время Ребрик обратилась ко всем родителям юных школьников с пожеланиями сил и желанной победы в войне против РФ.

"Всех детей поздравляю с началом нового учебного года! Только вперед! До желанной победы! Я знаю, вы точно сможете изменить этот мир! А нам, родителям, желаю терпения, сил, здоровья и чувства юмора", — написала ведущая.

Лилия Ребрик с семьей / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Напомним, недавно ведущая Елена Кравец показала своего 8-летнего сына, который пошел в третий класс. И призналась, почему на школьной линейке не было его сестры-близняшки Кати.

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