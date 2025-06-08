Лилия Ребрик с мужем показала их троих детей и похвасталась достижением 12-летней дочери

Лилия Ребрик с семьей / © instagram.com/liliya_rebryk

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Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик показала свою большую многодетную семью - мужа Андрея Дикого и их трех дочерей.

В фотоблоге звезда рассказала, что в полном составе они приехали на соревнования по танцам. Все для того, чтобы поддержать там участие старшей 12-летней Дианы с партнером. Лилия накануне конкурса сделала семейное фото и показала за кулисы. Также поделилась кадрами мастерства старшей дочери на паркете и ее непревзойденный костюм. К слову, к соревнованиям пару готовил Андрей Дикий и еще один тренер.

Лилия Ребрик с семьей / © instagram.com/liliya_rebryk

Андрей Дикий с дочерью / © instagram.com/liliya_rebryk

Андрей Дикий с младшей дочерью / © instagram.com/liliya_rebryk

Диана Дикая / © instagram.com/liliya_rebryk

А в конце Ребрик не сдерживала эмоций гордости и радости, ведь ее дочь заняла первое место со своим партнером по танцам. Поэтому счастливые они забрали главный приз - кубок.

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"Наши талантливые дети - наша гордость. Закрыли танцевальный сезон достойно: красиво, сильно, ярко! Позади сотни часов тренировок, впереди еще больше труда и новые победы! Вы крутые. Верю, что это только начало. Гордимся тем, как вы растете в танце и жизни", - восхитила артистка.

Лилия Ребрик с дочерьми / © instagram.com/liliya_rebryk

Диана Дикая с партнером по танцам / © instagram.com/liliya_rebryk

Напомним, недавно спортсменка Анита Луценко впервые за долгое время показала свою 9-летнюю дочь и как она подросла.