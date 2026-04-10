Лилия Ребрик шокировала правдой о суммах гонораров в театре и кино

Лилия Ребрик

Реклама

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик откровенно заговорила о зарплатах актеров, театре и финансовых реалиях профессии.

По ее словам, работа исключительно на сцене не дает стабильного дохода. Театр часто не обеспечивает базовых потребностей, поэтому артисты вынуждены искать дополнительные возможности. Речь идет о съемках, телепроектах или других форматах работы. Именно комбинирование направлений позволяет удержаться в профессии. Иначе — финансово сложно.

«Я не представляю, как прожить на театральную зарплату. Это очень маленькие деньги. Неоправданно маленькие. Надо развиваться и искать себя еще где-то. Поэтому я и говорю, что если есть возможность, надо совмещать, потому что нашей профессией все же можно зарабатывать деньги», — заявила Лилия на проекте «Станция Театральная».

Реклама

Лилия Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk

Ребрик признается, что такая ситуация для нее не новость. Она разделяет мнение многих актеров, которые выбирают кино не только из-за творчества, но и из-за оплаты. В частности, ей близка позиция британского актера Майкл Гэмбон, который открыто говорил о финансовой стороне индустрии.

«Я театральный актер, но снимаюсь в кино потому, что это приносит мне деньги», — поделилась Ребрик.

В то же время актриса отмечает: путь в профессии не имеет ничего общего с идеализированными картинками. Перед тем как получить признание, приходится проходить через сложные этапы, сомнения и критику.

«До этих красных дорожек надо и „песиком“ побегать, и синяки набить. Тебе расскажут, что ты неправильно ходишь, неправильно дышишь, неправильно разговариваешь — все делаешь не так. А это ломает», — говорит актриса.

Реклама

