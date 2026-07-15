Лилия Ребрик стала заслуженной артисткой Украины и показала, как получала нагрудный знак от Кличко

Лилия Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

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Украинская телеведущая Лилия Ребрик официально стала заслуженной артисткой Украины.

Радостной новостью знаменитость поделилась в Instagram. Соответствующее звание артистке присвоили в марте этого года по случаю Дня театра. Однако только сейчас Лилия Ребрик получила нагрудный знак и удостоверение.

Торжественное вручение состоялось в Колонном зале КГГА. На мероприятие Лилия Ребрик одела светлый костюм, белые волосы она распустила, а образ дополнила макияжем. Нагрудный знак и удостоверение заслуженной артистки Украины знаменитости вручил мэр Киева Виталий Кличко, который также подарил ей букет красных роз.

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Лилия Ребрик и Виталий Кличко / © instagram.com/liliia.rebrik

«Официально. Заслуженная артистка Украины. Принимаю эту награду с большой благодарностью и воспринимаю как напоминание: самое интересное всегда впереди. Работаем дальше», — прокомментировала актриса.

Тем временем в комментариях под постом Лилии Ребрик произошел настоящий бум поздравлений. Теплые слова артистке активно писали не только поклонники, но и коллеги. Они отмечали, что Лилия Ребрик — действительно талантливая актриса, которая заслуживает этого звания.

Лилия Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, 15 июля лидер группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк тоже стал заслуженным артистом Украины. Президент Владимир Зеленский наградил и других художников.

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