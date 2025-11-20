Лилия Ребрик в День защиты детей показала всех трех дочерей-красавиц и растрогала заявлением

Лилия Ребрик с детьми / © instagram.com/liliya_rebryk

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик в День защиты детей, который в Украине празднуют 20 ноября, показала своих дочерей.

Звезда в фотоблоге показала всех трех своих дочерей и заговорила о том, как дети проживают детство в реалиях войны. В частности, опубликовала щемящее сообщение, в котором вспомнила детей, травмированных и убитых Россией. Она напомнила, что за сухими данными из новостных лент стоят не цифры, а реальные дети — со своими красками детства, на которые посягает государство-террористка.

«В каждой цифре потерь — чья-то маленькая жизнь, которая не успела. В каждой ленте новостей — дети, которых мы не имели права потерять. И дети, которым мы не должны были бы позволить потерять. Ты листаешь ленту, а в ней — не просто статистика. В ней — Лиза, чей дом в оккупации. Николь — папа которой погиб. Саша, которая пережила обстрел. И Саша, который его не пережил… Это тысячи и тысячи детских имен. С потерей, болью, грустью и… одновременно со всеми красками детства, которое не может остановиться несмотря на все и вопреки всему», — довела до слез Лилия.

Дети Лилии Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

Лилия поделилась, что рядом с собственными детьми еще острее чувствует хрупкость каждого мгновения рядом. И добавила, что все в жизни делает ради их будущего.

«Я смотрю на своих детей — и готова на все ради них. На все, что только можно представить. И, кажется, вселенная еще не создала такого измерения, в которое уместится моя любовь. Потому что сейчас ценишь не дни с ними — минуты. Не события — объятия. Не планы — их „Ма!“ рядом. Между тревогами воздушными и душевными мы держим их детство, как можем. Ведь разве все не ради них?» — растрогала артистка.

