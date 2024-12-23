Лилия Ребрик в годовщину брака с мужем Диким показала, какой была их свадьба

В семье звездного семейства ведущей Лилии Ребрик и хореографа Андрея Дикого особенный праздник.

23 декабря супруги празднуют годовщину брака. Влюбленные уже 13 лет живут в официальном статусе мужа и жены. Лилия Ребрик в фотоблоге посвятила Андрею Дикому пост, в котором нежно поздравила с годовщиной.

В частности, знаменитость на атмосферных фото показала, какой была их свадьба. На кадрах ведущая предстала в роскошном белом платье и с цветами, а хореограф – в черном костюме и белой рубашке с бабочкой.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик также поблагодарила возлюбленного за семью, которую они создали вместе. Ведущая отметила, что они с мужем стали создателями чего-то особенного и уникального.

"13 лет вместе! День рождения нашей прекрасной семьи. Кружевная свадьба. Это о кружевах из любви, нежности, терпения, страсти и безумия. Это наша история, которую мы создаем каждый день. Люблю тебя, мой Дикий, за каждую ниточку этой истории .Мне кажется, мы плетем вместе что-то уникальное и неповторимое: нашу семью Спасибо, что ты меня так же уверенно ведешь по жизни, как когда-то в танце. Пять сердечек — это тоже о нас. Я, ты и три наших цветочка", — обратилась к мужу знаменитость.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, недавно Лилия Ребрик наведалась к родителям. Знаменитость показала, как родные люди встречали ее на вокзале.

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