Лилия Ребрик в кожаном обтягивающем платье понежилась с мужем Диким возле новогодней елки

Украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик уже готовится к Новому 2025 году.

Однако перед его встречей знаменитость провожает 2024 год. В частности, ведущая уже успела подвести итоги. Как отметила Ребрик, в этом году "мама драконов справилась со своей ролью и уже готовится к образу змеи". К слову, 2024 год был годом Зеленого Деревянного Дракона, а 2025-й – Зеленой Деревянной Змеи.

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Ну что, мать драконов хорошо справилась в этом году со своей ролью! И уже присматривается к образу змеи! Все хорошее за 2024 год оставлю в сердце, все плохое — в памяти, все светлое — понесу дальше!" – отметила ведущая.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Кроме итогов, Лилия Ребрик порадовала контентом со своим мужем, хореографом Андреем Диким. Актриса в черном кожаном обтягивающем платье понежилась с возлюбленным на фоне праздничной новогодней елки.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, в этом году в семье Лилии Ребрик случилось пополнение. Актриса родила третью дочь, которую они назвали Аделиной. У кого еще из звезд 2024 появились дети – смотрите в нашем материале.

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