Лилия Ребрик в купальнике соблазнительно повыгибалась на фоне волн и очаровала фигурой

Лилия Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

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Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик продолжает наслаждаться долгожданным семейным отпуском за границей.

Уже почти неделю знаменитость проводит время у моря вместе с мужем Андреем Диким и тремя дочерьми. Семья купается, загорает и устраивает общие прогулки по побережью. А на этот раз Лилия решила порадовать поклонников эффектной пляжной фотосессией.

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Лилия Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

В своем Instagram актриса опубликовала серию фотографий, сделанных прямо на берегу моря. Перед камерой Ребрик позировала в черном купальнике, лежа на теплом песке и грациозно извиваясь на фоне волн. Звезда не скрывала хорошего настроения и счастливо улыбалась, наслаждаясь солнечным днем и отдыхом.

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Лилия Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

Лаконично кадры телеведущая подписала словами: «Морской дресс-код».

Поклонники сразу же засыпали знаменитость комплиментами. В комментариях они отметили ее отличную физическую форму, природную красоту и элегантность.

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Вы выглядите шикарно

Какая грациозная!

К слову, недавно Лилия Ребрик вместе с мужем и тремя дочками отправилась в летний отпуск за границу. Семья пока не раскрывает, какую именно страну выбрала для отдыха, но активно делится яркими моментами возле моря.

Напомним, недавно жена ведущего Тимура Мирошниченко уехала за границу с четырьмя детьми. Инна показала, как они поздравляли приемнного сына Марселя с пятилетием на Бали.

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