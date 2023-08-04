Лилия Ребрик в обтягивающем платье на каблуках шокировала выполнением упражнений с обручем

Украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик ошеломила поклонников спортивными упражнениями.

На странице в Instagram звезда опубликовала видеозапись, где выполняет эффектные гимнастические упражнения с обручем в танцевальной студии.

В черном обтягивающем платье ниже колен Лилия выполняет завораживающие движения, демонстрируя свою невероятную гибкость и гимнастическое мастерство. В подписи к посту ведущая поделилась оптимистическим посланием:

"Просто как напоминание, что когда-нибудь мы все вернемся к нормальной жизни. Гимнасток бывших не бывает", – подписала видео Ребрик.

Лилия Ребрик вспомнила гимнастическое прошлое и показала упражнения с обручем

В свою очередь, подписчики страницы ведущей не сдержали эмоций и забрасали кумира комплиментами:

Какая же вы талантливая!

Безумно женственно. Так легко у вас это выходит. Хочется смотреть и смотреть

Талантливый человек – талантлив во всем!

Лилия, вы – фантастическая женщина! Пример для всех женщин!

Отметим, что гибкость и спортивные навыки у Лилии Ребрик с детства. Будучи маленькой, звезда занималась художественной гимнастикой и эти навыки помогают ей легко садиться на шпагат. Она стала мастером спорта по художественной гимнастике уже в возрасте 13 лет.

Напомним, недавно Лилия Ребрик похвасталась красивой фигурой в купальнике. Звезда продемонстрировала стройные ножки и пышный бюст во время отдыха в Турции.

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