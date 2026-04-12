Лилия Ребрик в Пасху наделала атмосферных фото с мужем и тремя дочками и показала, как празднует

Лилия Ребрик с мужем и дочерьми / © instagram.com/liliia.rebrik

Украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик в честь Пасхи наделала атмосферных фото с семьей и показала, как празднует с мужем, хореографом Андреем Диким, и сразу тремя дочерьми.

Знаменитость чтит традиции, поэтому воскресное утро у нее началось со служения в церкви. Ведущая посвятила куличи. Артистка признается, что для нее это особенная традиция, которая полна света, надежды и тепла. Правда, младшая дочь Лилии Ребрик настолько увлеклась, что начала задувать свечи, которые зажигают возле куличей.

"Обожаю этот светлый день и эту семейную традицию. Адель, правда, пыталась задуть все свечи - в нашей корзине, в соседних и, кажется, по всей церкви", - делится ведущая.

Лилия Ребрик с мужем и дочерьми / © instagram.com/liliia.rebrik

По возвращении домой семью Лилии Ребрик ждал семейный завтрак. Стол был украшен главными атрибутами Пасхи - куличами и пасхальными яйцами, а также красовались желтые нарциссы в вазе. Семья артистки наделала кучу атмосферных фотографий, чтобы этот светлый день запечатлеть в памяти.

"Христос Воскрес! Больше света, тепла и надежды! И веры в то, что все будет хорошо. Мира нам! И побольше солнца, которое отогревает наши сердца. Люблю этот день, люблю быть рядом с семьей, люблю это ощущение покоя, гармонии и чистых мыслей", - делится знаменитость.

Лилия Ребрик с мужем и дочерьми / © instagram.com/liliia.rebrik

