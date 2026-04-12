- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 432
- Время на прочтение
- 2 мин
Лилия Ребрик в Пасху наделала атмосферных фото с мужем и тремя дочками и показала, как празднует
Знаменитость показала, как в ее семье проходит важный праздник.
Украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик в честь Пасхи наделала атмосферных фото с семьей и показала, как празднует с мужем, хореографом Андреем Диким, и сразу тремя дочерьми.
Знаменитость чтит традиции, поэтому воскресное утро у нее началось со служения в церкви. Ведущая посвятила куличи. Артистка признается, что для нее это особенная традиция, которая полна света, надежды и тепла. Правда, младшая дочь Лилии Ребрик настолько увлеклась, что начала задувать свечи, которые зажигают возле куличей.
"Обожаю этот светлый день и эту семейную традицию. Адель, правда, пыталась задуть все свечи - в нашей корзине, в соседних и, кажется, по всей церкви", - делится ведущая.
По возвращении домой семью Лилии Ребрик ждал семейный завтрак. Стол был украшен главными атрибутами Пасхи - куличами и пасхальными яйцами, а также красовались желтые нарциссы в вазе. Семья артистки наделала кучу атмосферных фотографий, чтобы этот светлый день запечатлеть в памяти.
"Христос Воскрес! Больше света, тепла и надежды! И веры в то, что все будет хорошо. Мира нам! И побольше солнца, которое отогревает наши сердца. Люблю этот день, люблю быть рядом с семьей, люблю это ощущение покоя, гармонии и чистых мыслей", - делится знаменитость.
