Лилия Ребрик в свадебном платье-рыбке оригинально отпраздновала 10-летие брака с мужем

Пара обручилась 23 декабря в 2011-м.

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик празднует "розовую" свадьбу с мужем, хореографом Андреем Диким.

Пара обручилась ровно 10 лет назад, 23 декабря. По случаю годовщины супруги решили вспомнить себя молодоженами и погрузиться в атмосферу праздника. Поэтому звезды устроили фотосет в образах жениха и невесты. Соответствующие кадры Лилия запостила в своем Instagram.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий / instagram.com/liliia.rebrik

40-летняя Ребрик выбрала белоснежное облегающее платье-рыбку со шлейфом и кружевом. Артистка сделала локоны и красивый макияж с акцентом на глаза. Свой образ невесты она дополнила серьгами.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий / instagram.com/liliia.rebrik

Со своей стороны, Андрей позировал в черном классическом смокинге с бабочкой.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий / instagram.com/liliia.rebrik

"10 лет вместе, а мы как новенькие! Розовая свадьба – прекрасный повод почувствовать себя снова и снова молодоженами. Не верится, что мы уже 10 лет вместе, что у нас уже две такие прекрасные дочки, а самое главное, что у нас еще так много всего впереди! Столько планов! Столько желаний! Андрей, как круто, что мы с тобой когда-то в танцах встретились... Мне так нежно, так весело и так спокойно с тобой. Всегда! Веди меня по жизни, как в танце... 10 лет – это только начало.С днем рождения наша "дикая семейка", — написала знаменитость.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий / instagram.com/liliia.rebrik

Коллеги звездных супругов написали в комментариях комплименты и пожелания.

"Пусть ваша любовь будет бесконечной! Горько!!!" – написала Ольга Сумская.

"Как же это красиво, искренне! Вы прекрасны, обожаю вас и желаю, чтобы всю жизнь были такими счастливыми", – поделилась Анна Саливанчук.

"Поздравляю!!! Так держать", — добавила Екатерина Бужинская.

Сейчас Лилия и Андрей отдыхают в Барселоне.

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