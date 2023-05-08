Лилия Ребрик в свой день рождения поделилась грустным постом: "Мне не хочется праздников"

Украинская телеведущая Лилия Ребрик 8 мая отмечает свой день рождения. В этом году ей исполнилось 42.

Впрочем, вместо радостных эмоций и счастливых мыслей знаменитость испытывает грусть. А все потому, что накануне праздника армия РФ в очередной раз нанесла удары по украинским городам.

На своей странице в Instagram ведущая поделилась новым фото и написала, что у нее на душе в этот праздничный день.

"День рождения после еще одной тревожной ночи… Мне не хочется праздников, подарков и охапок цветов. Мне хочется Победы, мира, спокойствия. В войну совсем иначе воспринимаешь жизнь. Ценишь ее. Любишь еще крепче. Чувствуешь себя живее, чем когда-либо. Спасибо тому, кто завоевал в самом аду каждый прожитый день. Час. Минуту", — написала Лилия.

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Ведущая вспомнила, как в прошлом году после двух месяцев войны она впервые одела платье в свой день рождения. Теперь это платье ассоциируется у него с непоколебимостью и верой в лучшее.

"В прошлом году в этот день я впервые с начала полномасштабной одела платье — его подарил мне Андрей. Эти ощущения я сохраню на всю жизнь. Потому что это платье- не о празднике. И не о цветущей майской весне. Она — о нашей непокорности, о нашей" все", о том, что "если живы, то надо жить". Символ веры в победу. Надежды. Женственности. Ощущение дома, мира, покоя. Забытые ощущения…", — поделилась Ребрик.

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