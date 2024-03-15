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Лилия Ребрик в третий раз стала мамой и рассекретила имя новорожденной дочери

Лилия Ребрик в третий раз стала мамой и рассекретила имя новорожденной дочери

Лилия Ребрик в третий раз стала мамой / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Артистка показала первое фото младенца из роддома.

Украинская ведущая Лилия Ребрик в третий раз стала мамой.

Радостным известием 42-летняя знаменитость поделилась в Instagram сегодня, 15 марта. Артистка опубликовала снимок, на котором она с мужем Андреем Диким, держит ручку новорожденной дочери.

Как отметила Лилия Ребрик, дочь назвали Аделиной. На браслете видно вес девочки – 3.5 кг. Больше подробностей ведущая раскрывать не стала, а лишь пожелала счастья младенцу.

Лилия Ребрик родила дочь / © instagram.com/liliya_rebryk
Лилия Ребрик родила дочь / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

"Наша Адель. Дикая Аделина Андреевна. Будь счастлива, доченька", - растрогала подписью звездная мама.

В свою очередь, в комментариях поклонники не могли сдержать эмоций от замечательной новости и написали множество поздравлений и пожеланий для Адель и ее звездной семьи. Кроме того, коллеги Лилии из шоу-бинеса также принялись поздравлять семью.

  • "Счастье! Пускай будет здоровенькой! Поздравляем" – MamaRika
  • "Самые искренние поздравления! Счастья огромного вам" – Григорий Решетник
  • "Поздравляю! Будьте здоровы и счастливы, красавицы!" – Евгений Кот
  • "Боже! Какое счастье! Мы все ждали! Лиличка, Андрей, наши дорогие! Поздравляем! Обнимаем! Радуемся" – Ольга Сумская
  • "Искренние поздравления! Пускай будет самой счастливой!" – Анастасия Цымбалару

Напомним, недавно звезда "Женского Квартала" Алина Блажкевич впервые стала мамой и показала первое фото малыша.

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