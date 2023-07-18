Лилия Ребрик в ярком купальнике посветила стройными ножками и пышным бюстом

Знаменитость делится кадрами из своего отдыха.
Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик показалась в ярком купальнике и восхитила стройной фигурой.
В Instagram знаменитость продолжает делиться счастливыми кадрами с отдыха в Турции. На этот раз артистка похвасталась стройной фигурой в желтом купальнике. Ребрик показалась на фоне моря в купальнике наряде и продемонстрировал стройные ножки и пышный бюст.
"А фото в купальнике можно?" – поинтересовалась у подписчиков знаменитость.
В частности, такой пост ведущая сделала после того, как ее раскритиковали в Сети за отдых за границей во время войны. Недовольные пользователи писали Ребрик, что она могла бы потратить средства на помощь армии, а не на развлечения. Актриса тогда не стала терпеть критику и ответила хейтерам.
Напомним, на отдыхе сейчас также находится и жена ведущего Григория Решетника. Раньше Кристина показалась в бикини и похвасталась стройной фигурой.
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