Лилия Ребрик в ярком купальнике посветила стройными ножками и пышным бюстом

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик показалась в ярком купальнике и восхитила стройной фигурой.

В Instagram знаменитость продолжает делиться счастливыми кадрами с отдыха в Турции. На этот раз артистка похвасталась стройной фигурой в желтом купальнике. Ребрик показалась на фоне моря в купальнике наряде и продемонстрировал стройные ножки и пышный бюст.

"А фото в купальнике можно?" – поинтересовалась у подписчиков знаменитость.

Лилия Ребрик в Турции / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

В частности, такой пост ведущая сделала после того, как ее раскритиковали в Сети за отдых за границей во время войны. Недовольные пользователи писали Ребрик, что она могла бы потратить средства на помощь армии, а не на развлечения. Актриса тогда не стала терпеть критику и ответила хейтерам.

Напомним, на отдыхе сейчас также находится и жена ведущего Григория Решетника. Раньше Кристина показалась в бикини и похвасталась стройной фигурой.

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