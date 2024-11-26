Лилия Ребрик восхитила фото с 12-летней дочерью и раскрыла, как она проведет зимние каникулы

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик показала свою подросшую 12-летнюю дочь.

В своем фотоблоге звезда поделилась рядом кадров с Дианой. Так, звездная мама предстала в объятиях дочери и поцелуях на фоне их загородного дома. Для импровизированной домашней фотосессии семья выбрала платья.

К тому же под фото артистка поделилась, куда Диана отправится на зимних каникулах. Так, девушка будет отдыхать в лагере в Буковеле. По словам Ребрик, там ее дочь будет кататься на лыжах и проводить время за развлечениям в компании новых друзей.

Лилия Ребрик с дочерью Дианой / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

"Каникулы — это время, когда могут отдохнуть все! И друг от друга тоже. Именно поэтому зимние каникулы, как и летние, мы планируем заранее. И так, чтобы обязательно нравилось ребенку. Диана, например, очень любит лагеря. И я ее понимаю: за смену дети проживают там как целую жизнь! Лагерь – это место, которое дарит детям счастье и развитие. Лагерь – это возможность чувствовать себя взрослым, ответственным. И немного соскучиться по родителям. Что тут говорить, лагерь – это эмоции на всю жизнь!", - написала Лилия.

Лилия Ребрик с дочерью Дианой / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Напомним, недавно Лилия Ребрик похвасталась новыми танцевальными достижениями 12-летней дочери. Ведущая растрогала, как Диана приняла участие в турнире и рассказала о трудностях, с которыми она столкнулась.

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