Лилия Ребрик восхитила фото с двухлетней дочкой и показала, что ее спасает во время воздушных тревог

Лилия Ребрик с дочерью / © instagram.com/liliya_rebryk

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик показала новые фото с младшей дочерью Аделиной.

В своем фотоблоге артистка поделилась частичкой любви и счастья. Она опубликовала фотографии, как с двухлетней дочкой играет и крепко прижимает к себе. Для импровизированного фотосета многодетная мама выбрала розовый костюм, а Адель попозировала в белом платье. По словам Лилии, именно объятия спасают их семью от постоянных стрессов на фоне регулярных вражеских обстрелов.

«Как не сойти сегодня с ума? От этих дронов, ракет, тревог? Крепко держите своих — в объятиях, в мыслях, в словах. Кажется, это единственный способ удержать и себя», — растрогала признанием Ребрик.

В комментариях поклонники сразу отреагировали на искреннее сообщение — засыпали звездную семью комплиментами и словами поддержки.

Счастливая мама

Какие красивые, а вообще я очень горжусь Вами

К слову, недавно Лилия Ребрик организовала роскошный праздник для Аделины по случаю ее двухлетия. Актриса пригласила родственников, звездных кумовьев и самых близких, чтобы разделить светлый момент и показала фото.