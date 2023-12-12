Лилия Ребрик восхитила фото с мужем и нежно поздравила его с важным праздником

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик сообщила о важном празднике в ее семье. Муж артистки – хореограф Андрей Дикий – празднует день рождения.

Избраннику знаменитости исполняется 45 лет. В своем Instagram Ребрик посвятила Дикому пост, где нежно поздравила его с юбилеем. В частности, артистка опубликовала их совместное романтическое фото.

На снимке Андрей Дикий в белых брюках и бежевой рубашке сидел на полу, рядом с ним стояла Лилия Ребрик. Актриса наклонилась к мужу и с улыбкой смотрела на него.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

В посте под фотографией знаменитость отметила, что безгранично любит своего мужа.

"Я так безгранично люблю тебя. С днем рождения, мой Дикий", — ласково обратилась к избраннику ведущая и оставила кучу смайликов в виде красных сердец.

Напомним, ранее Лилия Ребрик рассказала об их доме, которое они приобрели до начала полномасштабной войны. Артистка показала, как выглядит ее жилье, а также рассекретила, как делает там ремонт.

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