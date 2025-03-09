Лилия Ребрик восхитила фото сразу с тремя заметно подросшими дочерьми от Андрея Дикого

Также знаменитость рассекретила, как с девочками провела 8 Марта.

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик показалась сразу с тремя заметно подросшими дочерьми от мужа, хореографа Андрея Дикого.

Семейным фото знаменитость поделилась в Instagram-stories. На снимке артистка была изображена с 12-летней Дианой, 6-летней Полиной и 11-месячной Аделиной. Счастливые девочки, держа в руках невероятные букеты цветов. В подписи к фото ведущая поблагодарила мужа за приятные презенты.

"Много красоты не бывает", — отметила Лилия Ребрик

Лилия Ребрик с дочками / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Кроме того, знаменитость рассекретила, как с дочками отпраздновала 8 Марта. Девочки отправились на концерт певицы KOLA, который прошел в киевском "Дворце спорта". Правда, самую младшую Аделину все же оставили дома. Впрочем, когда девочка подрастет, она обязательно будет развлекаться с мамой и старшими сестрами.

"У нас со старшими девочками девичник", — поделилась ведущая.

Лилия Ребрик с дочками / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, тем временем барбадосская певица Рианна опубликовала редкие фото с сыновьями. Знаменитость показала, как выглядели ее дети, когда только родились.

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