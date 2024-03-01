Лилия Ребрик восхитила фотосессией на последних месяцах беременности и рассказала, как прошла для нее зима

Украинская ведущая Лилия Ребрик порадовала поклонников снимками с новой фотосессии.

Так, в своем фотоблоге знаменитость опубликовала ряд кадров в стильном синем костюме с длинными шортами. 42-летняя Лилия в кадре нежно подчеркнула свой округлый животик и напомнила украинцам о главном. В частности, что зима для всех была сложной, впрочем, нашлись силы дойти до ее конца.

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

"Февраль завершается, а это значит, что мы пережили зиму. Легко ли нам было? Нет. Нам не гасили свет в домах, но иногда казалось - он гаснет именно внутри, там, где говорят, что живет душа. Но мы справились, пережили это: не впали в бездну отчаяния (хотя иногда так хотелось!), в очередной раз вытащили сами себя, нашли силы идти дальше, бороться, надеяться. Осталась только ноющая боль, потому что для кого-то эта зима стала последней. И эта боль станет хронической: никогда не пройдет...", - написала Ребрик.

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

К слову, под кадрами Лилия пожелала, чтобы весна принесла "надежду, веру и любовь". А в своих сторис написала, что имеет "на эту весну большие планы", намекая на рождение малыша.

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Напомним, недавно Лилия Ребрик объявила, что идет в декрет, ведь совсем скоро встретится с дочерью.

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