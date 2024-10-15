Лилия Ребрик восхитила кадрами с 7-месячной дочкой и показала ее необычный праздничный образ

Артистка запечатлела счастливые мгновения с Адель.
Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик рассказала о празднике в семье.
Сегодня, 15 октября, дочери знаменитости Адель исполнилось семь месяцев. Уже традиционно Лилия устроила с самой младшей дочерью фотосет. Для фотосессии дома ведущая подобрала для крохи настоящий модный образ из блузы, комбинезона и милого тюрбана-бантика. Более того, 7-месячная Адель впервые примеряла прозрачные колготки, которыми дополнила лук.
"Семь месяцев… Адель и ее первые прозрачные колготки", — написала Ребрик.
Кроме того, девочку в ее особый день ждал милый тортик со свечой. Звездная мама и Адель охотно попозировали с ним и тем самым улучшили настроение юзерам в Сети.
- Наша красавица!
- Ой, Боже, я не могу, какая красота
- Боже, ну что за красавица. Сама благодать и нежность. Каждое видео – заряд позитива на весь день
- Класс! Какая модница красивая! У меня тоже есть такая, только колготок таких еще нет
Напомним, недавно сын легендарного Григория Чапкиса, хореограф Грег Чапкис показал своего 16-летнего сына-красавца и публично обратился к нему.
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