Лилия Ребрик восхитила кадрами с 7-месячной дочкой и показала ее необычный праздничный образ

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик рассказала о празднике в семье.

Сегодня, 15 октября, дочери знаменитости Адель исполнилось семь месяцев. Уже традиционно Лилия устроила с самой младшей дочерью фотосет. Для фотосессии дома ведущая подобрала для крохи настоящий модный образ из блузы, комбинезона и милого тюрбана-бантика. Более того, 7-месячная Адель впервые примеряла прозрачные колготки, которыми дополнила лук.

Лилия Ребрик с дочерью Адель / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Лилия Ребрик с дочерью Адель / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Лилия Ребрик с дочерью Адель / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

"Семь месяцев… Адель и ее первые прозрачные колготки", — написала Ребрик.

Кроме того, девочку в ее особый день ждал милый тортик со свечой. Звездная мама и Адель охотно попозировали с ним и тем самым улучшили настроение юзерам в Сети.

Лилия Ребрик с дочерью Адель / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Лилия Ребрик с дочерью Адель / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Наша красавица!

Ой, Боже, я не могу, какая красота

Боже, ну что за красавица. Сама благодать и нежность. Каждое видео – заряд позитива на весь день

Класс! Какая модница красивая! У меня тоже есть такая, только колготок таких еще нет

Напомним, недавно сын легендарного Григория Чапкиса, хореограф Грег Чапкис показал своего 16-летнего сына-красавца и публично обратился к нему.

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