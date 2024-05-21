Лилия Ребрик восхитила редким фото с родной сестрой и показала, как она общается с ее дочерьми

У ведущей есть младшая сестра.
Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик не единственный ребенок в семье. У знаменитости еще есть младшая сестра, танцовщица Юлиана.
Ребрик крайне редко публикует кадры с родным человеком, ведь они живут в разных странах. Однако, когда есть такая возможность, сестры звонят друг другу через видеосвязь.
В своем Instagram артистка показала, как проходит их общение. К слову, когда закончился сигнал воздушной тревоги, она с младшей дочкой Адель вышла на прогулку, впоследствии к ним присоединились Диана и Полина.
В этот момент Лилия Ребрик связалась с сестрой, снимком с которой она поделилась в фотоблоге. Семья мило пообщалась, а особенно были рады видеть тетю дочери ведущей.
"Вечерняя прогулка между тревогами с сестрой на связи", — подписала кадры ведущая.
Напомним, в марте Лилия Ребрик стала многодетной мамочкой. Третью дочь ведущая долгое время скрывала от поклонников. Однако недавно знаменитость крестила Адель и впервые показала ее лицо.
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