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- Гламур
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Лилия Ребрик восхитила редкими фото с мужем-хореографом, с которым 14 лет в браке
Супруги посетили особое событие.
Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик показала новые фото со своим мужем, хореографом Андреем Диким и растрогала поклонников.
На фотографиях супруги позируют под открытым небом. Лилия Ребрик для выхода выбрала эффектное белое платье с необычной юбкой с воланами. Свой образ знаменитость дополнила белыми босоножками на каблуке и небольшой сумочкой. Андрей Дикий появился рядом с женой в классическом черном костюме, светлой рубашке и солнцезащитных очках.
Пара выглядела особенно гармонично, а на фото Лилия нежно прильнула к мужу на разных локациях. Супруги не раскрывали подробностей мероприятия, на котором они присутствовали, но в комментариях их сразу засыпали теплыми словами и пожеланиями.
Будьте счастливы и здоровы! Всего лучшего вам и вашим девочкам!
Какая вы хорошая пара, всегда вами любуюсь
Вы крутые, любо на вас смотреть
К слову, Лилия Ребрик и Андрей Дикий вместе уже 14 лет в браке. Супруги воспитывают троих дочерей.
Напомним, недавно актер Тарас Цымбалюк эмоционально высказался о детях своей избранницы Елены Светлицкой и ответил на упреки о «женщине с прицепом».