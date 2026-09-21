Лилия Ребрик восхитила редкими фото с мужем-хореографом, с которым 14 лет в браке

Лилия Ребрик с Андреем Диким / © instagram.com/liliia.rebrik

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Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик показала новые фото со своим мужем, хореографом Андреем Диким и растрогала поклонников.

На фотографиях супруги позируют под открытым небом. Лилия Ребрик для выхода выбрала эффектное белое платье с необычной юбкой с воланами. Свой образ знаменитость дополнила белыми босоножками на каблуке и небольшой сумочкой. Андрей Дикий появился рядом с женой в классическом черном костюме, светлой рубашке и солнцезащитных очках.

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Лилия Ребрик с Андреем Диким / © instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик с Андреем Диким / © instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик с Андреем Диким / © instagram.com/liliia.rebrik

Пара выглядела особенно гармонично, а на фото Лилия нежно прильнула к мужу на разных локациях. Супруги не раскрывали подробностей мероприятия, на котором они присутствовали, но в комментариях их сразу засыпали теплыми словами и пожеланиями.

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Будьте счастливы и здоровы! Всего лучшего вам и вашим девочкам!

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К слову, Лилия Ребрик и Андрей Дикий вместе уже 14 лет в браке. Супруги воспитывают троих дочерей.

Напомним, недавно актер Тарас Цымбалюк эмоционально высказался о детях своей избранницы Елены Светлицкой и ответил на упреки о «женщине с прицепом».

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