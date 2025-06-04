- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 525
- Время на прочтение
- 1 мин
Лилия Ребрик восхитила романтикой с мужем на вокзале и показалась сразу с тремя дочерьми
Знаменитость поделилась, как родные встречали ее с гастролей.
Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик очаровала романтикой с мужем, танцором Андреем Диким, а также впервые за долгое время показалась сразу с тремя дочерьми.
Знаменитость недавно присоединилась к юмористическому проекту. Сейчас Лилия Ребрик активно гастролирует. Но 3 июня состоялся последний запланированный концерт, поэтому актриса наконец-то вернулась домой.
На вокзале знаменитость встречал любимый муж Андрей Дикий. Избранник актрисы обнимал ее и нежно целовал. Тем временем Лилия Ребрик, которая держала в руках букеты цветов, делала селфи.
Уже дома артистка встретилась с тремя дочками. Актриса также сфотографировалась с Дианой, Полиной и Адель и поделилась их совместным снимком.
"Дома! А дома для меня - это там, где они. Мои четыре смысла жить", - подписала семейные фотографии знаменитость.
Напомним, недавно певица Камалия делилась семейным контентом с дочками и бывшим мужем. Исполнительница показала, как они развлекались в Италии.