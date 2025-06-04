Лилия Ребрик восхитила романтикой с мужем на вокзале и показалась сразу с тремя дочерьми

Лилия Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

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Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик очаровала романтикой с мужем, танцором Андреем Диким, а также впервые за долгое время показалась сразу с тремя дочерьми.

Знаменитость недавно присоединилась к юмористическому проекту. Сейчас Лилия Ребрик активно гастролирует. Но 3 июня состоялся последний запланированный концерт, поэтому актриса наконец-то вернулась домой.

На вокзале знаменитость встречал любимый муж Андрей Дикий. Избранник актрисы обнимал ее и нежно целовал. Тем временем Лилия Ребрик, которая держала в руках букеты цветов, делала селфи.

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Лилия Ребрик и Андрей Дикий / © instagram.com/liliia.rebrik

Уже дома артистка встретилась с тремя дочками. Актриса также сфотографировалась с Дианой, Полиной и Адель и поделилась их совместным снимком.

"Дома! А дома для меня - это там, где они. Мои четыре смысла жить", - подписала семейные фотографии знаменитость.

Лилия Ребрик с дочерьми / © instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, недавно певица Камалия делилась семейным контентом с дочками и бывшим мужем. Исполнительница показала, как они развлекались в Италии.