Лилия Ребрик восхитила видео с подросшей 5-месячной дочерью и поздравила ее с особым праздником

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик порадовала семейными кадрами с младшей дочерью от мужа, танцора Андрея Дикого.

15 августа Адель исполнилось пять месяцев. По традиции артистка устроила для девочки небольшой праздник. Знаменитость заказала небольшой праздничный тортик. Кроме того, она устроила для Адель фотосессию и съемки.

Фото и видео Лилия Ребрик поделилась в Instagram. На кадрах Адель позирует в платье и с бантиком на голове. Рядом с ней были и сестренки Диана и Полина, которые тоже поздравляли ее с праздником и помогали задувать свечу на торте. В частности, Лилия Ребрик показала, как младшая дочь уже заметно подросла и изменилась.

Лилия Ребрик на милом видео показала заметно подросшую 5-месячную дочь

"Пять месяцев! Как быстро ты растешь, крошка! Какая ты умничка! Спасибо, что делаешь нас еще счастливее! Ты — наш антистресс", — адресовала Адель звездная мама.

Многие звезды в комментариях написали теплые слова дочери Лилии Ребрик и Андрея Дикого. В частности, крохе желали расти здоровой и счастливой.

Напомним, недавно дизайнер Андре Тан делился редкими кадрами с дочерью от бывшей супруги Алины Харечко. Знаменитость показывала, как проводит время с 8-летней Софией.

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