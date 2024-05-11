Лилия Ребрик впервые показала лицо дочери и призналась, кто стал ее звездным крестным папой

Украинская ведущая Лилия Ребрик окрестила свою младшую дочь Аделину и показала нежные фото с семьей.

Так, в своем фотоблоге артистка призналась, что на днях состоялось крещение младенца в одном из киевских храмов в кругу самых близких. В частности, крестными родителями стали ведущий Анатолий Анатолич и Ирина Хоменко.

"Такие дни, как этот, я забираю в копилку своих счастливых воспоминаний. Ибо счастье – это мгновение, когда испытывал полную гармонию и покой. Это люди, которые были рядом. Это весна, солнце и зелень вокруг. И чувствовать в темные времена такой свет внутри – очень ценно. Это был очень теплый во всех смыслах день. Очень уютный. Очень семейный. Очень наш день", - растрогала Ребрик.

Лилия Ребрик на крещении дочери Аделины / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Лилия Ребрик на крещении дочери Аделины / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Лилия Ребрик на крещении дочери Аделины / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Лилия Ребрик на крещении дочери Аделины / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Крещение дочери Лилии Ребрик Аделины / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Звезда также поделилась рядом атмосферных фотографий из таинства в храме, где впервые показала лицо Аделины. Так, на фоне храма Лилия предстает в family look вместе с детьми и мужем, а уже внутри позирует с кумами и гостями.

Лилия Ребрик на крещении дочери Аделины / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Лилия Ребрик на крещении дочери Аделины / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Лилия Ребрик на крещении дочери Аделины / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Лилия Ребрик на крещении дочери Аделины / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

В свою очередь, Анатолий Анатолич уже поделился своими впечатлениями: "Для меня большая честь стать крестным отцом для Аделины. С моей любимой Ребрик мне посчастливилось работать, а с семьей Андрея и Лили стать близкими друзьями".

Лилия Ребрик на крещении дочери Аделины / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

В комментариях поклонники звезд также оставили много поздравлений с столь важным для семьи праздником.

Напомним, недавно муж Лилии Ребрик, Андрей Дикий, трогательно поздравил жену с днем рождения и показал их общую чувственную фотографию.

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