Лилия Ребрик впервые призналась, что перед войной купила дом и поделилась, что с ним сейчас

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик впервые поделилась, что перед началом полномасштабного вторжения она с мужем вложила деньги в дом.

Как рассказала Ребрик во время разговора с Алиной Доротюк, они приобрели жилье в конце ноября 2021 года. Лилия объяснила, что необходимости в этом доме не было, просто они с мужем хотели, чтобы у них была новая общая цель. Тем более, у супругов две дочери и нужно было расширять жилую площадь.

"Мы купили дом перед началом войны. Очень "нужная" была покупка… "Дом мечты" мы его называли. Мы для себя определились, что у нас нет необходимости переезжать. Мы создали группу, которую назвали "Дом мечты", там какие-то идеи обсуждали, где у нас что будет", – поделилась Ребрик.

Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Также ведущая призналась, что дом расположен в Киевской области и с ним все хорошо. Однако, говорит Ребрик, она не знает, когда они с семьей начнут что-то там делать, поскольку там работы очень много:

"Там столько еще работы… Я не знаю, когда мы еще вернемся. Мы купили такую коробку. Там еще строить и строить", – рассказала знаменитость.

Ребрик также призналась, что у ее семьи есть небольшая дача в Макаровском районе, где в начале полномасштабного вторжения велись активные бои. И ведущая благодарит судьбу, что когда они с семьей уезжали в первые дни войны из Киева, они не соблазнились там переждать начало войны.

Лилия Ребрик с мужем и дочерьми / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Ребрик призналась, что соблазн был велик, поскольку они с семьей ехали в том направлении в сторону Черновцов к родителям артистки и пять часов стояли на выезде из Киева.

Напомним, недавно Лилия Ребрик на фоне живописного пейзажа рассказала, что помогает ей возвращаться к жизни. Ведущая побывала в горах.

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