Лилия Ребрик впервые за долгое время показалась с родной сестрой и публично обратилась к ней

Лилия Ребрик с сестрой / © instagram.com/liliia.rebrik

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик впервые за долгое время показалась с родной младшей сестрой.

Знаменитость опубликовала серию фотографий с Юлией не просто так, а по случаю особенного праздника. Дело в том, что сестра ведущей празднует день рождения. Поэтому, Лилия Ребрик поздравила родственницу с праздником.

Знаменитость показала разнообразные фото с сестрой. На снимках они были запечатлены и вдвоем, и с родителями, и с дочками артистки. Правда, все кадры архивные, ведь сестра ведущей проживает в Канаде.

Лилия Ребрик с сестрой и родителями / © instagram.com/liliia.rebrik

Также Лилия Ребрик публично обратилась к Юлии. Знаменитость адресовала родственнице теплые слова с поздравлениями и пожеланиями. Ведущая отметила, что хоть их и разделяют тысячи километров, но сердцем они всегда рядом друг с другом.

Лилия Ребрик с сестрой и дочерьми / © instagram.com/liliia.rebrik

"Юльчик, с днем рождения! Сияй! Зажигай! Даже за тысячи километров! Верю в тебя, сестричка! Сердцем всегда рядом, ты знаешь! И вообще, приезжай, соскучились очень! Ну, и надо фоток новых сделать. Люблю тебя", - обратилась к сестре знаменитость.

Лилия Ребрик с сестрой / © instagram.com/liliia.rebrik

